De plus en plus à l’aise dans ses nouveaux habits de consul­tant sur Eurosport, Lucas Pouille a tenu à donner son point de vue sur l’évo­lu­tion du jeu de la Française Clara Burel, qui s’est sèche­ment inclinée ce samedi face Aryna Sabalenka au 3e tour de l’US Open.

« Je ne sais pas comment elle est entourée mais il faut aussi qu’à un moment l’en­tou­rage lui dise de bosser sur certains aspects de son jeu comme frapper plus fort, jouer plus vite, prendre la balle plus tôt. Moi, je la vois jouer deux ou trois fois par an et je ne vois pas d’évo­lu­tion par rapport à il y a un an dans sa façon de jouer, je ne vois pas un coup plus percu­tant, je ne vois pas un meilleur coup. C’est là où c’est un peu dommage. Sabalenka elle était déjà très forte, elle est beau­coup plus forte aujourd’hui et Clara, pour moi, est comme il y a un an. C’est le constat que je fais. »