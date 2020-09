Après le retard de plus de trois heures du match entre Adrian Mannarino et Alexander Zverev, l’organisation de l’US Open a fait passer un communiqué où l’on apprend rien si ce n’est que « le match Zverev-Mannarino a été retardé alors qu’un dialogue de collaboration avec les responsables de la santé a été mené aujourd’hui. La communication avec les joueurs était en cours pendant l’après-midi pour les tenir informés à tout moment », ont écrit les organisateurs avant de conclure : « Compte tenu de la sensibilité des problèmes médicaux impliqués, l’USTA n’est pas en mesure de fournir plus de détails. »

Pour en savoir plus, il faudra surement attendre la conférence de presse d’après match d’Adrian Mannarino.