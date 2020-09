Le Croate a beaucoup travaillé pendant cette trêve et ça se voit. Plus que malmené notamment dans le 4ème set où il était mené 5 jeux à 1, le Croate a sauvé la bagatelle de six balles de matchs pour rester en vie.

Finalement, il s’impose après plus de 4h d’un combat intense : 6-7 (2), 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 (4). « J’ai eu un peu de chance, je dois le reconnaître. Dans le 5ème set cela était difficile physiquement pour moi mais je savais aussi que les balles de matchs sauvées trotteraient dans sa tête » a expliqué Borna, lucide mais éreinté.

On imagine facilement ce que ce combat assez titanesque aurait pu produit dans un stade plein. Mais au lieu de cela, on a donc eu le droit à quelques timides applaudissement, alors que dans le même temps le team du Grec composé de son père mais aussi de Patrick Mouratoglou partait la tête basse, il est vrai qu’il est rare à ce niveau de perdre pied alors que l’on mène les débats avec autant d’autorité.