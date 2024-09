Alors qu’il s’ex­pri­mait il y a quelques jours sur la défaite de Novak Djokovic dès le troi­sième tour de l’US Open, Mats Wilander a tenu à rela­ti­viser sur le réel impact de celle‐ci.

« Cela lui rappelle simple­ment qu’il est toujours un être humain. Il avait un objectif prin­cipal cette année : l’or aux Jeux olym­piques. Il a subi une opéra­tion au genou au pire moment possible et a quand même remporté l’or. Cette défaite montre seule­ment qu’il sera encore plus prêt pour la fin de saison et pour l’Open d’Australie. C’est comme ça que ça se passe pour lui – bien sûr, il aime­rait gagner tous les Grands Chelems, mais cela signifie qu’il a plus de temps pour se reposer, s’en­traîner, travailler sur quelques petites choses, afin qu’il puisse rede­venir un joueur de 27 ans en Australie. Il faut arrêter de s’étonner quand il perd, mais être plus surpris qu’il gagne encore des tour­nois à 37 ans. »