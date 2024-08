Dans des propos accordés à Tennis365, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné son favori pour l’US Open. Et il voit Novak Djokovic capable de conserver son titre à Flushing Meadows.

« Celui qui est le mieux placé en ce moment, c’est Novak. Après sa médaille d’or à Paris et la qualité du tennis qu’il a pratiqué pour battre Alcaraz en finale, on peut penser qu’il est tota­le­ment de retour. Sinner a des petites bles­sures ici et là et même s’il a gagné à Cincinnati, il a eu plus de mal que d’ha­bi­tude et il semble qu’il ait le début d’une bles­sure à la hanche. Il semble qu’il ait un début de bles­sure à la hanche. Ensuite, vous regardez Carlos et il a eu un mauvais tournoi à Cincinnati. Je ne sais pas où il en est menta­le­ment. Il est vrai­ment diffi­cile de jouer autant de matchs semaine après semaine et de gagner autant. Il est diffi­cile de rester concentré. Sinner et Alcaraz peuvent certai­ne­ment gagner l’US Open, mais si vous me demandez de choisir le favori en ce moment, j’irais avec Novak. »