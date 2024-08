Blessé et recruté par Eurosport avant l’US Open, Nicolas Mahut a lancé un débat au moment de l’en­trée sur le court Arthur Ashe de la tenante du titre Cori Gauff, opposée au premier tour à la Française Varvara Gracheva.

« On voit déjà le contraste au moment de l’en­trée sur le court avec Varvara Gracheva, tout sourire, contente d’être sur ce terrain‐là. Alors évidem­ment elle a envie de gagner, mais elle sait qu’elle va profiter de cet instant sur ce central. Et Coco Gauff qui rentre avec les écou­teurs (le casque) sur le terrain, le visage un peu fermé, qui a vrai­ment le poids des attentes sur ses épaules. Après on pourra toujours débattre de l’en­trée sur le court avec des écou­teurs. Moi, person­nel­le­ment, je ne suis pas un grand fan. Mais beau­coup de joueurs de la jeune géné­ra­tion le font très souvent. »