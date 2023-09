Vainqueur pour la septième fois de sa carrière d’un match en Grand Chelem après avoir été mené deux sets à rien, ce vendredi face à Laslo Djere au 3e tour de l’US Open, Novak Djokovic, lors de sa confé­rence de presse, a estimé que ce succès renver­sant n’al­lait pas passé inaperçu auprès de la concurrence.

« Le message envoyé aux autres est que je suis toujours capable de jouer cinq sets au bout de la nuit. Quand on revient de deux sets à rien, on envoie toujours un message aux adver­saires. Mais en même temps, j’au­rais préféré ne pas me retrouver dans cette posi­tion et gagner en trois sets. Espérons que ce soit le cas pour la suite. »