Après sa victoire face à Belinda Bencic et sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open, Karolina Pliskova, de passage en confé­rence de presse, a été inter­rogée sur l’af­faire Fiona Ferro, qui accuse son ancien coach de viol. Toujours pas au courant de ces accu­sa­tions, la Tchèque a donc parlé des décla­ra­tions de Victoria Azarenka accu­sant certains entraî­neurs de mani­puler leur joueuse.

« Je n’ai pas entendu d’his­toire sur Fiona Ferro, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu’il y ait un problème à ce sujet. Je ne pense pas que le Tour puisse faire quelque chose à ce sujet. Je pense qu’il s’agit des joueuses. Bien sûr, certaines d’entre elles sont très jeunes. Elles n’ont peut‐être pas beau­coup de choix. Mais elles ont toujours des parents. Je pense qu’elles ont assez de personnes autour d’eux pour gérer cette situa­tion. C’est comme un truc d’équipe, c’est presque comme une famille. Je pense qu’il y a main­te­nant un coach mental ou quel­qu’un sur chaque tournoi. Je pense qu’il y en a (des rela­tions entre les joueuses et leur entraî­neur, ndlr). Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Et bien sûr, certains entraî­neurs, peut‐être qu’ils prennent ça un peu plus au sérieux. Je ne sais pas. Il y a aussi beau­coup de rela­tions entre les joueurs et les entraî­neurs, c’est comme ça. En fait, je ne sais pas ce que je pense de tout ça. Désolé (rires). »