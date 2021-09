Comme Leylah Fernandez, Emma Raducanu est entrain de marquer les esprits lors de cet US Open 2021.

Par son jeu et ses perfor­mances évidemmen,t mais aussi pour son atti­tude sur le court. Elle a donné une expli­ca­tion très simple sur cette situa­tion en confé­rence de presse.

« Mon calme et ma force mentale viennent défi­ni­ti­ve­ment de mon éduca­tion. Je pense que mes parents m’ont tous les deux inculqué cela dès mon plus jeune âge et cela me permet d’avoir défi­ni­ti­ve­ment une atti­tude posi­tive sur le court. Quand j’étais plus jeune, avoir une mauvaise atti­tude sur un court était tota­le­ment pros­crit. Donc dès mon enfance, j’ai défi­ni­ti­ve­ment appris ça, et cela m’a suivi jusqu’à maintenant »

Il est vrai que durant sa demi‐finale, même menée dans le premier set, Emma n’a jamais montré le moindre agace­ment restant dans une forme de bulle.

Cela a été aussi le cas en fin de match quand elle servait pour le gain du match alors qu’elle était à 0–30 : « Pour traverser ce type de moments, il faut être calme, se réini­tia­liser et rester concen­trée sur ce que l’on peut contrôler. Je savais exac­te­ment ce que j’al­lais et voulais faire. J’étais juste dans le moment présent. Je ne me proje­tais pas »