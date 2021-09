Excellent entre­tien de notre confrère Quentin Moynet de l’Equipe qui est allé à la rencontre du papa de Leylah Fernandez qui est aussi son coach.

Jorge qui a été foot­bal­leur profes­sionnel a un très beau projet avec sa fille et il livre sa méthode basée sur une approche de plaisir où l’idée du jeu est au centre des préoc­cu­pa­tions de la joueuse.

On comprend main­te­nant pour­quoi Leylah sourit sur le court avec son petit point serré constamment.

« La peur, c’est quelque chose qu’on crée dans notre tête. Si on se concentre vrai­ment sur la balle de tennis, simple­ment sur le fait de la frapper, on n’a pas besoin d’avoir peur de ce qu’il va se passer : on est en train de s’amuser. Ça a changé la dyna­mique de ses matches de compé­ti­tion. Elle a commencé à jouer avec l’envie de performer et non de se recro­que­viller dans un coin »

Concernant la suite que peut donner Leylah à sa carrière, son papa ne mâche pas ses mots, c’est sa fille qui détient la clé : « C’est à Leylah de voir jusqu’à quel point elle est prête à se sacri­fier pour être top 10, top 5, top 3 et même numéro 1 ou gagner un Grand Chelem. Ce n’est pas donné à celui qui a le plus de talent, c’est donné à celui qui est prêt à vivre dans le feu de l’ac­tion tous les jours »