Aryna Sabalenka est vrai­ment passée par toutes les émotions, ce jeudi en demi‐finales de l’US Open face à Madison Keys. Menée 6–0, 5–3, la Biélorusse a malgré tout trouvé les ressources pour fina­le­ment l’emporter après deux jeux déci­sifs et 2h35 de jeu.

Interrogée en confé­rence de presse d’après match sur ce qu’elle avait ressenti lors des deux premiers sets où elle semblait tota­le­ment dominé, la futur numéro 1 mondiale a simple­ment laissé passer l’orage.

« Oui, c’était fou. J’étais dans tous mes états. Je me deman­dais ce que je pouvais faire. Elle jouait incroya­ble­ment bien, elle écra­sait tout. Je ne pouvais rien faire, je n’avais aucun contrôle sur le match. J’étais juste en train de me dire, je veux dire : ‘Ok, cela va être comme ça tout le match ? Quand quel­qu’un joue son meilleur tennis, il faut juste conti­nuer à essayer, à rester là et à pousser. Peut‐être que vous serez capable d’in­verser la tendance. J’ai eu de la chance, comme par magie, je ne sais pas comment j’ai pu renverser la vapeur. »