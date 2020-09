🎾 Comebacks from two sets down in a #USOpen SF (Open Era)



1975 : Orantes d. Vilas

1979 : Gerulaitis d. Tanner

1980 : Borg d. Kriek

2003 : Roddick d. Nalbandian

2011 : Djokovic d. Federer



2020 : Zverev d. Carreno Busta