Alexander Zverev s’est incliné en quart de finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz en 3 sets : 3–6, 2–6, 4–6. Un match diffi­cile pour Zverev qui n’était pas en pleine posses­sion de ses moyens… En effet, l’Allemand a confié avoir ressenti une douleur aux ischio‐jambiers à partir du deuxième set, ce qui l’a empêché de servir comme il l’aurait voulu. Une douleur qui l’a poussé à prendre un temps mort médical même s’il aurait voulu éviter comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je déteste les temps morts médi­caux. Je pense que beau­coup de joueurs le font pour perturber le rythme et pour les mauvaises raisons. Je déteste ça parce que vous appelez le médecin, mais vous ne savez pas ce que vous avez, n’est‐ce pas ? Si vous avez une déchi­rure muscu­laire ou si vous avez quelque chose qui ne va pas, qu’est‐ce qu’il va faire en trois minutes ? Il ne va pas vous guérir en trois minutes. Je pense qu’un physio est bon pour peut‐être faire des bandages ou des choses comme ça. Mais au final, je suis allé aux vestiaires, il a senti que quelque chose n’al­lait pas. Il m’a dit que ça pour­rait être une petite déchi­rure. Mais évidem­ment, je ne sais pas, alors on ne pas dire que j’ai perdu à cause de ça. »