Alexander Zverev est intrai­table depuis sa médaille d’or acquise sur les Jeux olym­piques de Tokyo.

Titré à Cincinnati puis injouable depuis son entrée en lice à New‐York, Sascha savait qu’il aurait du fil à retordre face à l’un des futurs cadors du circuit masculin, l’Italien Jannik Sinner, 20 ans.

Loin d’être impé­rial, l’Allemand sauve deux balles de break dès son deuxième jeu de service et fait direc­te­ment la diffé­rence sur celui d’après. Si la deuxième manche s’avère un peu plus plus serrée, c’est une nouvelle fois le 4e joueur mondial qui fait la diffé­rence, non sans avoir sauvé deux nouvelles balles de débreak.

Zverev est sur une auto­route mais, victime d’un certain relâ­che­ment, laisse échapper son avance dans le troi­sième set avant de sauver deux balles de set à 5–6 puis trois autres dans le jeu décisif, bien aidé par un Sinner trop « bourrin » sur les points importants.

Malgré quelques petits trous d’air, Alexander Zverev s’im­pose avec une grande confiance, en trois sets, 6–4, 6–4, 7–6(7), après 2h30 de jeu, et défiera le vain­queur du duel entre Reilly Opelka et Lloyd Harris pour une place en demi‐finales.