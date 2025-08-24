Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev traversent une véri­table turbu­lence dans leur carrière. Redescendus respec­ti­ve­ment au 28e et 13e rang mondial, aucun ne s’est rassuré avant l’US Open. Le Grec compte une seule petite victoire sur la tournée améri­caine, quand le cham­pion 2021 à Flushing Meadow n’a pu faire mieux qu’un quart de finale à l’ATP 500 de Washington.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, Alexander Zverev est opti­miste pour ses collègues. Le numéro trois mondial estime qu’il s’agit d’une ques­tion de temps avant de les revoir à leur meilleur niveau.

« Ma vie est très, très diffé­rente de ce qu’elle était il y a cinq ans. Daniil [Medvedev] est désor­mais père de deux enfants. Cela a aussi une inci­dence sur votre tennis. Ma vie, quand je rentre chez moi après un tournoi, est égale­ment très diffé­rente. Je dois parfois m’oc­cuper de ma fille et d’autres choses. Il s’agit d’évo­luer, de prendre en consi­dé­ra­tion la vie, y compris dans votre tennis. S’entraîner un peu diffé­rem­ment à mesure que l’on vieillit. J’ai traversé une période diffi­cile il y a quatre ou cinq ans. Je n’ar­ri­vais pas à mettre un second service sur cette planète, dans le stade. C’est peut‐être ce qui leur arrive [à Medvedev et Stefanos Tsitsipas] en ce moment. Je suis sûr que lors­qu’ils s’en sorti­ront, ils seront à nouveau dans le top 10, car ils sont tout simple­ment très bons. Daniil et Stefanos sont d’ex­cel­lents joueurs de tennis. Daniil, en parti­cu­lier, retrou­vera le niveau qu’il avait il y a 18 à 24 mois », a précisé le cham­pion olym­pique 2021, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.