Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev traversent une véritable turbulence dans leur carrière. Redescendus respectivement au 28e et 13e rang mondial, aucun ne s’est rassuré avant l’US Open. Le Grec compte une seule petite victoire sur la tournée américaine, quand le champion 2021 à Flushing Meadow n’a pu faire mieux qu’un quart de finale à l’ATP 500 de Washington.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Alexander Zverev est optimiste pour ses collègues. Le numéro trois mondial estime qu’il s’agit d’une question de temps avant de les revoir à leur meilleur niveau.
« Ma vie est très, très différente de ce qu’elle était il y a cinq ans. Daniil [Medvedev] est désormais père de deux enfants. Cela a aussi une incidence sur votre tennis. Ma vie, quand je rentre chez moi après un tournoi, est également très différente. Je dois parfois m’occuper de ma fille et d’autres choses. Il s’agit d’évoluer, de prendre en considération la vie, y compris dans votre tennis. S’entraîner un peu différemment à mesure que l’on vieillit. J’ai traversé une période difficile il y a quatre ou cinq ans. Je n’arrivais pas à mettre un second service sur cette planète, dans le stade. C’est peut‐être ce qui leur arrive [à Medvedev et Stefanos Tsitsipas] en ce moment. Je suis sûr que lorsqu’ils s’en sortiront, ils seront à nouveau dans le top 10, car ils sont tout simplement très bons. Daniil et Stefanos sont d’excellents joueurs de tennis. Daniil, en particulier, retrouvera le niveau qu’il avait il y a 18 à 24 mois », a précisé le champion olympique 2021, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 15:09