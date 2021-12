Tous deux présents à l’Académie de Juan Carlos Ferrero à Villena, en Espagne, Carlos Alcaraz, 18 ans, entraîné par Ferrero, et le vétéran Pablo Andujar, 35 ans étaient sur les courts d’en­traî­ne­ments ce mardi.

Et au vu des images diffu­sées par l’aca­démie, les deux compa­triotes ont déjà l’air en grande forme pour 2022. Et s’ils n’ont pas exac­te­ment les mêmes objec­tifs, ils seront tous les deux à surveiller d’au­tant que Pablo a réalisé l’une de ses meilleurs saisons en carrière après avoir connu des années de galère à cause des bles­sures. Du côté de Carlos, l’ob­jectif est clai­re­ment iden­tifié : atteindre le top 15 mondial.