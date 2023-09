Caroline Garcia enchaîne à Guadalajara !

Après avoir sauvé deux balles de match au premier tour contre Aliaksandra Sasnovich, la numéro 1 fran­çaise, sortie du top 10 ce lundi, a battu la jeune améri­caine Hailey Baptiste en deux sets : 7–5, 6–4, en 1h33, pour se quali­fier en quarts de finale.

Au‐delà de la victoire, elle a égale­ment démontré son fair‐play lors­qu’elle a demandé à l’ar­bitre qu’un point soit rejoué alors que cette dernière lui avait accordé. Garcia a estimé que son adver­saire n’avait pas joué cette balle d’abord annoncée faute mais qui avait bel et bien touché la ligne.

La classe.

Garcia displayed some great sports­man­ship against Baptiste.



The umpire was going to give the point to Caroline, bc she didn’t think Hailey had a play on Caroline’s shot.



Caro tells the umpire they should replay the point.



Classy, Caro. ❤️ pic.twitter.com/mDVEefBjsX