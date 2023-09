Novak Djokovic et Alejandro Davidovich Fokina se connaissent très bien. Ils se sont déjà affrontés six fois, pour cinq victoires en faveur du Serbe. Et les deux joueurs, toujours très élogieux et respec­tueux l’un envers l’autre, s’en­tendent à merveille.

Les deux hommes étaient d’ailleurs très contents de se retrouver avant leur affron­te­ment à Valence vendredi, lors de la phase de groupes de Coupe Davis.

La preuve en images avec cette vidéo captée dans les couloirs :

Fokina fanboying over novak more than the serbian players them­selves😭 pic.twitter.com/iO16WyFkWZ — 𓃠 (@djokorw) September 15, 2023

A noter que Djokovic s’est imposé en deux sets contre l’Espagnol.