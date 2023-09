Opposé à l’Espagne de Davidovich‐Fokina, Djokovic a joué son premier match de Coupe Davis. Pour son entrée en lice, Djokovic a fait honneur en rempor­tant le match en deux sets : 6–3, 6–4 et 1h48 de jeu.

Le Serbe semble en pleine posses­sion de ses moyens malgré sa finale de l’US Open il y a 5 jours. Après un premier set faci­le­ment remporté par le Serbe (6−3 en 52 minutes), il s’est fait surprendre par Davidovich Fokina qui est revenu en force dans le deuxième set.

1–0 pour l’Espagnol après un premier jeu blanc et 3 aces d’affilés. Par la suite, l’Espagnol déroule et parvient a mené 4–1 contre un Djokovic qui fait beau­coup de fautes. Mais le Serbe n’est jamais bien loin et recolle à 4–4. Alors que l’hypothèse d’un troi­sième set semblait se dessiner, le scénario a changé et Djokovic semble vouloir boucler ce match rapi­de­ment : après un jeu blanc en faveur de Djokovic (5−4), le Serbe sert pour le match !

Après 3 aces, Djokovic n’aura besoin que d’une balle de match pour venir à bout de Davidovich‐Fokina

Djere l’avait déjà emporté contre Ramos Vinolas (6−4, 6–4), déci­dé­ment la Serbie a fait mal à l’Espagne aujourd’hui !