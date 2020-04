La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

En 1999, Andre Agassi boucle son « Grand Chelem » en remportant celui qui manquait à son palmarès, Roland-Garros. Si son succès parisien est resté dans les esprits avec une finale où il était mené deux manches à rien par Andrei Medvedev, alors 100e mondial, le Kid de Las Vegas avait fait le show pendant son parcours comme lors du troisième tour. Opposé à son compatriote Chris Woodruff (158e), l’Américain réussit un tweener magique.