Gaël Monfils est de retour ! Le Français s’en­traîne avec beau­coup d’ap­pli­ca­tion à Monte‐Carlo avant son premier tour prévu dimanche à 10h face à Pablo Andujar (70ème). Dans quel état arrivera‐t‐il, alors qu’il n’a plus joué depuis l’Open d’Australie ? Le 13ème joueur mondial reste sur 7 défaites consé­cu­tives. Sa dernière victoire remonte même au…27 février 2020 ! Si sa forme physique est une véri­table inconnue, et qu’il manquera sûre­ment de certi­tudes dans son jeu, Gaël pourra s’ap­puyer sur un mental retrouvé. Ses fian­çailles avec Elina Svitolina n’y seraient évidem­ment pas pour rien. Et si sa colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur autri­chien, Gunter Bresnik, débutée fin janvier, portait ses fruits ? Premiers éléments de réponse dans un peu moins de 24 heures.

¡Gael Monfils no se quedó atrás e hizo sonar fuerte a la pelota !



