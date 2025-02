Le nouveau coach de Cerundolo n’a pas vrai­ment apprécié le compor­te­ment de son joueur qui aurait baissé les bras un peu trop vite dans la seconde manche face à Alexandre Muller.

Cerúndolo : “Pablo [Cuevas] me dijo que luché, le respondí que no podía, no le habrá gustado y se fue”



Mais comme l’a expliqué l’in­té­ressé son corps ne répon­dait plus : « Paul m’a dit que je devait me battre, je lui ai dit que je ne pouvais pas, il n’a pas dû appré­cier et il est parti »

Si des coachs utilisent souvent cette méthode c’est plutôt dans des circons­tances où le joueur ne respecte pas des consignes où lors­qu’il n’est pas dans le coup. Là, Cerundolo avait clai­re­ment spécifié qu’il n’avait plus d’énergie.