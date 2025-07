On le sait sur le court Carlos Alcaraz regarde beau­coup son team et il est très influen­çable. Sa rela­tion est diffé­rente que celle de Sinner qui semble plus fixé sur un plan de jeu sans se poser de réelles questions.

Si l’Italien commu­nique plus par des gestes et des regards, Carlos a plus de mal à contenir ses émotions. C’est ce qu’il est arrivé à la fin du 3ème set où Carlitos a carré­ment expliqué à son team qu’il ne compre­nait pas vrai­ment ce qu’il se passait sur le court.

Sotto 2 set a 1 Alcaraz dice al proprio angolo tutta la verità, nient’altro che la verità : “Da fondo campo lui è molto più bravo di me!”#Sinner #Wimbledonpic.twitter.com/xvmFj5QZLQ — Dario Puppo (@DarioPuppo) July 14, 2025

« En fond de court, il est bien meilleur que moi ! » a répété Carlos à sa box…

Une demi‐heure plus tard, le score lui donnait raison…