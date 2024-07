Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Daniil Medvedev en demi‐finales de Wimbledon, Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur son duel à venir face à Novak Djokovic, revanche de la finale de l’édi­tion précé­dente où il s’était imposé en cinq manches accrochées.

Et le tenant du titre ne s’est pas montré parti­cu­liè­re­ment bavard même s’il s’at­tend forcé­ment à une nouvelle grande bataille.

« L’année dernière, il m’a vrai­ment donné du fil à retordre. Je l’ai affronté plusieurs fois en Grand Chelem et en finales de Masters 1000. Je sais ce que je dois faire pour le battre et je suis sûr qu’il sait ce qu’il doit faire pour me battre. »