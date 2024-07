Ce vendredi, Daniil Medvedev va retrouver Carlos Alcaraz en demi‐finales de Wimbledon, un an après avoir été surclassé par l’Espagnol (6−3, 6–3, 6–3) au même stade de la compé­ti­tion sur le gazon londo­nien. Gilles Cervara, coach fran­çais du joueur russe, a été inter­rogé par L’Equipe avant le choc.

« Il s’était fait marcher dessus et ça nous avait servi pour la demi‐finale de l’US Open. Alcaraz est un joueur incroyable, il a une qualité de frappe qui fait mal. Il faut arriver à contenir ça, à trouver des stra­té­gies pour le faire sortir de route. Ce qui est gênant, c’est sa vitesse de frappe. Du fond, il est capable d’ap­puyer sur le bouton et d’en­voyer un coup qui te met à dix mètres alors que tu avais lancé l’échange plutôt bien. C’est équi­libré et d’un coup il t’en envoie une… Il faut réussir par le jeu ou autre chose à amener Alcaraz dans une zone où il peut arriver à douter. Quand il doute, il peut être émotif et commencer à faire des fautes. »