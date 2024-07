Avant de s’en­voler pour Bastad, où il va disputer du 15 au 21 juillet un tournoi de prépa­ra­tion pour les Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août), Rafael Nadal a invité au sein de son académie en Grèce l’Argentin Tomas Etcheverry, actuel 31e joueur mondial. Ce dernier a raconté à l’ATP ce petit séjour marquant avec la légende espagnole.

« L’endroit où nous nous sommes entraînés est fou… Et Nadal est à son meilleur. Il joue très bien (…) Ces jours ont été un rêve pour moi, une très belle expé­rience, surtout de pouvoir partager ça avec Rafa, un joueur que j’ai vu et observé depuis que j’ai commencé à jouer au tennis. C’est l’un des plus grands vain­queurs de l’his­toire, donc c’était fou, donc c’était un privi­lège et un honneur. »