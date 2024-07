S’il est fier de son revers à une main, Lorenzo Musetti n’en reste pas moins lucide sur ses limites. L’Italien de 22 ans s’est exprimé à ce sujet avant de jouer sa première demi‐finale en Grand Chelem, contre Novak Djokovic à Wimbledon ce vendredi.

« Le plus gros désa­van­tage, c’est sur le retour. À deux mains, c’est quand même plus simple, et sur deuxième balle, c’est mieux pour être plus offensif. Dans l’échange, avec les deux mains en exten­sion, on peut aller cher­cher la balle plus loin en posi­tion défen­sive, on peut rattraper des balles compli­quées. Le prix à payer aussi, c’est qu’on a moins de puis­sance, mais ça se sent plus quand on est jeune, quand on n’a pas encore la condi­tion physique ou le corps suffi­sam­ment formé pour résister, ou pour distiller le parfait revers à une main. On bouge moins bien, on est trop loin de la balle, on n’a pas assez de force, etc. Oui, c’était un peu décou­ra­geant parfois, surtout quand les adver­saires pesaient dix kilos plus que moi, avec les balles lourdes, les rebonds hauts… C’est un processus par lequel on est tous passés », a déclaré le 25e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.