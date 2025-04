Dans une décla­ra­tion accordée à Sky Sports et relayée par Ubitennis, Daniil Medvedev s’est exprimé sur le retour de suspen­sion à venir du numéro 1 mondial, Jannik Sinner, auto­risé à rejouer pour le Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai).

« Le tennis est un sport indi­vi­duel. Tout arrive : les bles­sures, les suspen­sions et toutes sortes d’his­toires. Le rythme du tennis est très rapide, mais nous savons que Sinner sera bientôt de retour, à Rome. Il y a encore deux Masters 1000 sans lui, voyons comment il va revenir. Je suis sûr qu’il va s’en­traîner dur. Pour l’ins­tant, il n’est pas ici pour jouer ce tournoi et il y a d’autres joueurs qui gagnent des tour­nois, mais quand il reviendra, ce sera plus diffi­cile pour tout le monde parce que Jannik gagne toujours beau­coup de matches. Je pense que son retour sera fantas­tique pour le circuit ATP ».

A noter que Medvedev affron­tera son compa­triote Karen Khachanov au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.