Djokovic et Hurkacz faisaient leur retour sur le Center Court ce lundi après‐midi à deux set zéro pour le Serbe, pour une fin de match qui s’annonçait écrite.

C’était sans compter sur la pugna­cité et la nouvelle énergie imprimée par le Polonais dans le troi­sième acte.

Plus agressif et porté vers l’avant, il profita des quelques erreurs de Novak en fin de set pour lui « chiper » la troi­sième manche à 7 jeux à 5.

Dans le quatrième et dernier set, le Polonais sortait moins de premières balles et Djokovic, plus régu­lier, faisait le « break » à 3–3. La messe était dite.

Le numéro deux mondial s’im­pose donc 7–6(6), 7–6(6), 5–7, 6–4 en trois heures et dix minutes au total.

Finalement, tout s’est joué lors des jeux déci­sifs, un exer­cice où le mental prend beau­coup de place.

Dans les deux joués lors de ce duel, Djokovic a confirmé son emprise sur son adver­saire. Mené à chaque fois, il a su mettre une vraie pres­sion quand il était en danger tout en enfon­çant le clou quand il fallait conclure. Au final, un petit résumé de sa carrière déjà auréolée de 23 titres en Grand Chelem.

Novak Djokovic sera opposé à Rublev en quarts de finale.