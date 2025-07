Consultant beIN Sports pendant Wimbledon, Fabrice Santoro a évalué les chances de titre de Novak Djokovic, tombeur de Miomir Kecmanovic et qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon, où il retrou­vera Alex de Minaur.

« Si Djokovic est encore sur le circuit, c’est pour ces rendez‐vous et on sait que Wimbledon est le tournoi où il a le plus de chances de soulever un nouveau trophée du Grand Chelem. Donc il a préparé le tournoi de la plus belle des manières avec le profes­sion­na­lisme qu’on lui connaît. Et sur ses trois premiers matchs, il est vrai­ment impres­sion­nant. Il était déjà le troi­sième favori de Roland‐Garros. C’est la même situa­tion ici à Wimbledon et il faudra vrai­ment compter sur lui car il envoie des messages à ses prin­ci­paux concur­rents. Je pense, moi je le mets derrière Alcaraz et un petit peu derrière Sinner. »