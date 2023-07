Consultant pour Bein Sports et présent sur le plateau de l’émis­sion Centre Court ce vendredi soir, Fabrice Santoro, inter­rogé sur l’as­cen­sion assez incroyable du numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et de sa quali­fi­ca­tion pour la finale de Wimbledon, a affirmé qu’il n’avait encore jamais vu un tel joueur.

« Je n’ai jamais vu un numéro 1 mondial jouer avec le sourire, ça n’existe pas. Il y a une pres­sion incroyable lors­qu’on est numéro 1, sur le terrain, en dehors, l’as­pect média­tique, les fans, les spon­sors, enfin il y a un programme de ministre quasi­ment. Et lui, il arrive quand même à être assez détaché, et c’est une de ses grandes qualités. On a vrai­ment affaire à un phénomène. »