Selon une information publiée par le Daily Express, les organisateurs de Wimbledon seraient prêts à annuler leur édition 2020 au lieu de l’organiser à huis clos en raison de la crise du coronavirus. La prudence est de mise puisque le Grand Chelem britannique doit commencer le 29 juin, autrement dit, les instances dirigeantes et gouvernementales auront alors une meilleure vision des niveaux de menace du virus. Néanmoins, les organisateurs du plus prestigieux tournoi du Grand Chelem ont déjà eu des réunions au sujet d’une possible annulation. Le rapport, dont le quotidien britannique s’est procuré, indique que le All England Club préfère une annulation qu’un huis clos. La décision finale sera prise par le gouvernement britannique.