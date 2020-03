Après les rumeurs, l’officialisation. Le tournoi de Miami (23 mars au 5 avril) est annulé en raison de la crise du coronavirus. L’annonce a été faite par le maire du comté de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez qui a décidé de l’annulation de plusieurs événements, dont le tournoi de tennis. L’organisation du tournoi avait voulu être optimiste en communicant sur le maintien de la compétition au lendemain de l’annulation d’Indian Wells. Il n’en sera rien. L’ATP doit désormais officialiser un arrêt du circuit pour les six prochaines semaines.

The 2020 #MiamiOpen is officially cancelled, according to the Miami-Dade County mayor pic.twitter.com/cXkHtoHy4l

— Jamie Lisanti (@jdlisanti) March 12, 2020