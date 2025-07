Ce mardi, tous les médias ont logi­que­ment annoncé que le joueur italien avait annulé son entrai­ne­ment. Mais Jannik est un malin puisque selon plusieurs obser­va­teurs et notam­ment ESPN, il avait réservé un créneau sur les courts indoor à l’abri des regards et des médias.

Cela confirme donc que l’IRM a été plutôt posi­tive suite à sa bles­sure au coude droit survenue face à Dimitrov.

Il devrait donc être sur le court face à Shelton ce mercredi après‐midi, reste à savoir s’il sera vrai­ment à 100% de son poten­tiel. Son échauf­fe­ment à 11h30 a été confirmé ce jour où il est arrivé sur le court avec un gros bandage.

Jannik arrived for trai­ning with a bandage on his right arm.



Les deux joueurs se sont déjà joués six fois. Sinner mène 5 à 1. il avait déjà dominé Shelton l’an dernier à Wimbledon sans vrai­ment trembler.