Samedi sur Twitter, Roger Federer répon­dait à l’appel du Prince et la Princesse de Galles pour disputer une petite partie de tennis.

Et quelques heures plus tard, le Suisse, retraité depuis septembre 2022, s’est retrouvé sur le court numéro 3 à Wimbledon avec Kate Middleton afin de tourner un court‐métrage dédié aux ramas­seurs de balle.

L’épouse du Prince William et marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club en a profité pour tenter de s’amé­liorer aux côtés du maestro en lui glis­sant : « tout conseil sur mon service serait très utile ». Ce à quoi a répondu Federer : « Le service a l’air bon ».

Si Roger Federer avait fait une appa­ri­tion en 2022 à l’oc­ca­sion de la céré­monie des 100 ans du Centre Court, le revoir raquette en main sur le gazon londo­nien, sur lequel il a remporté huit titres et disputé son dernier match offi­ciel (défaite en quarts de finale de l’édi­tion 2021 contre Hubert Hurkacz), est forcé­ment spécial.