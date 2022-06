Fabrice Santoro, consul­tant pour BeIN Sports pendant Wimbledon, a donné son pronostic pour le titre ce lundi avant de tenter d’ex­pli­quer le choix de Rafael Nadal. Ce dernier, soulagé par le trai­te­ment par radio­fré­quence effectué sur son pied après Roland‐Garros, a décidé de tenter sa chance sur le gazon londo­nien, pour la première fois depuis 2019.

« Djokovic me paraît mieux armé. Je n’avais pas pris le pari Nadal à Wimbledon, je pensais qu’il ferait l’impasse sur ce tournoi, qu’il se préser­ve­rait après avoir gagné son 14e Roland‐Garros. Mais fina­le­ment, le fait de se retrouver dans cette posi­tion, avec l’Open d’Australie et Roland‐Garros en poche, il a décidé de venir ici. Je pense que les absences de Medvedev, Zverev et Federer, en plus de Murray qui n’est plus à son meilleur niveau, l’ont amené à être présent à Wimbledon cette année. Il s’est peut‐être dit que son plus grand rival serait encore une fois Djokovic mais qu’il pour­rait se frayer un chemin dans un tableau même avec un pied doulou­reux. Mais il me semble quand même qu’il a un tableau rela­ti­ve­ment diffi­cile », a estimé le Français.