Après avoir mené deux sets à zéro, puis 5–1 dans le tie‐break du quatrième set, Giovanni Mpetshi Perricard a fina­le­ment cédé face à Taylor Fritz au premier tour de Wimbledon, à l’issue d’un match disputé sur deux jours : 6–7(6), 6–7(8), 6–4, 7–6(6), 6–4.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français, 36e mondial et huitième de fina­liste l’an dernier, a livré une analyse très lucide sur son style de jeu.

« Plus l’échange s’éter­nise, moins j’ai de chance de gagner. Je ne suis pas un profil comme les autres, ça se voit. C’est un jeu où il faut louper, mais pour te permettre d’ajuster des coups gagnants. Je n’aime pas me regarder jouer (sourires), quand je regarde mes matches je me dis : ‘Ah ouais, il n’y a pas beau­coup de rythme…’ Mais c’est mon jeu que de mettre l’ad­ver­saire sous pres­sion. Quand je suis en posi­tion en coup droit, c’est pour faire un coup gagnant. Et c’est pareil en retour. Chaque fois qu’il y a une deuxième balle, je vais y aller à fond. »