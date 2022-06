L’entraîneur de Rafael Nadal, Francis Roig, a répondu aux ques­tions de l’ATP avant le 2e tour de son poulain contre Ricardas Berankis. Il fait des décla­ra­tions qui pour­ront se véri­fier si et seule­ment si le Majorquin et Novak Djokovic se retrouvent en finale de Wimbledon le dimanche 10 juillet.

« Il a eu quelques années où il n’a pas bien joué sur le gazon, mais s’il est bon, il y a moins d’ad­ver­saires qui peuvent le battre sur le gazon que sur le dur. De la même manière, je pense qu’il est plus proche de Djokovic sur cette surface que sur dur. Même si c’est diffi­cile sur les deux surfaces, et en tenant compte du fait que Djokovic est favori, Rafa a quand même plus de chances de le battre ici. »