Ce Wimbledon 2022 restera forcé­ment à part, en l’ab­sence de joueurs russes et biélo­russes mais égale­ment sans points attri­bués. La direc­trice exécu­tive du tournoi, PDG du All England Lawn Tennis and Croquet Club, Sally Bolton, a décidé de sortir du silence pour le média Bloomberg.

« La déci­sion que nous avons prise ne concerne que cette année. Malgré cela, nous pensons avoir pris la bonne déci­sion. Je ne sais pas ce qui se passera l’année prochaine, car il est impos­sible de prévoir ce qui va se passer dans nos vies pendant tant de mois. La déci­sion a été très compli­quée pour nous et nous regret­tons profon­dé­ment que de nombreux joueurs de tennis aient été affectés. »