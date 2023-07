Aux commen­taires du deuxième tour à Wimbledon entre Holger Rune et Roberto Carballes Baena sur BeIN Sports, Fabrice Santoro a taclé le jeune danois lorsque ce dernier a préféré forcer plutôt qu’as­surer et ainsi enchaîner deux doubles fautes en début de deuxième set. Au moment d’évo­quer la notion « d’hu­mi­lité », le consul­tant a l’exemple d’un certain Rafael Nadal.

« On sait que sur gazon, on a plus tendance à cher­cher la limite sur deuxième balle, que sur d’autres surfaces, car on a envie de prendre l’as­cen­dant. Mais parfois, il faut faire preuve d’hu­mi­lité lorsque l’on vient de faire une double faute. L’humilité n’est pas sa qualité première ? (il répond au commen­ta­teur à ses côtés, ndlr) Pour avoir fréquenté un certain nombre de spor­tifs de haut niveau, je trouve qu’il y a un équi­libre entre confiance, humi­lité et doute. A l’image d’un Rafael Nadal. En termes d’hu­mi­lité et de doutes, on a le cham­pion du monde. Je n’ai jamais vu Rafael Nadal manquer d’hu­mi­lité. Je crois qu’il se ferait taper sur les doigts par ses parents, même à 37 ans. »