Consultant pour beIN Sports pendant Wimbledon, Fabrice Santoro s’est imaginé ce que s’est dit Novak Djokovic après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en demi‐finales, comme à Roland‐Garros.

« Je pense que Djokovic est rentré aux vestiaires en se disant : ‘Houlà. Sur terre battue, je ne pense plus avoir les ressources pour aller gagner Roland‐Garros. Sur dur, c’est très compliqué. Et si je prends trois dans mon jardin, aïe, aïe, aïe…’ Aujourd’hui, dans une filière iden­tique, Sinner est large­ment supé­rieur à Djokovic, même si ce que fait Novak depuis le début de l’année est impres­sion­nant. Il a été demi‐finaliste à l’Open d’Australie, Roland‐Garros et Wimbledon. Mais quand on propose la même chose sur le terrain à un niveau infé­rieur, malheu­reu­se­ment, il n’y a pas de solution. »