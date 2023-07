Après s’être exprimé sur le bilan du tennis fran­çais à Wimbledon en affir­mant qu’il était tout à fait logique de ne pas retrouver de joueurs trico­lores en deuxième semaine, Fabrice Santoro a abordé le sujet « Caroline Garcia », toujours dans l’émis­sion Centre Court sur Bein Sports.

Le consul­tant a fait une sorte de confes­sion en décla­rant qu’il souhai­te­rait vrai­ment échanger avec la 5e joueuse mondiale concer­nant sa vision du tennis et son style de jeu « trop risqué ».

« Je prends toujours beau­coup de plaisir à voir Caro jouer et je ne suis jamais vrai­ment satis­fait de ses résul­tats. Parce que quand elle est 20e mondiale, je me dis qu’elle devrait être 10e et quand elle est 10e, je me dis qu’elle mérite mieux. Et même quand elle est 4e ou 5e, j’ai envie qu’elle soit numéro 1 mondiale parce que j’ai l’im­pres­sion qu’elle a un tel poten­tiel. Et puis elle est sérieuse et hyper disci­plinée dans sa carrière, elle est vrai­ment sur son tennis 24 heures sur 24, et quand elle joue bien, elle semble inar­rê­table. Je vais vous dire quelque chose, que je dis rare­ment, mais j’ado­re­rais parler tennis pendant une heure avec Caroline. Parce que j’ai­me­rais comprendre son fonc­tion­ne­ment sur un terrain, sa prise de risque, comment elle voit le terrain, ses adver­saires, et pour­quoi elle a ce jeu si risqué, selon moi, trop souvent. »