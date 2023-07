Le duel entre Davidovich Fokina et Holger Rune a été un vrai thriller. Mené au super tie‐break 6 points à 2, Holger semblait à la dérive avant de trouver les ressources pour revenir petit à petit à la hauteur de son adver­saire dans ce jeu décisif incroyable.

A 8 partout, Davidovich Fokina, pétrifié par l’enjeu tentait alors un service à la cuillère improbable.

Interrogé sur ce coup, le Danois a confirmé qu’il n’au­rait jamais tenté cela.

« Non, je ne le ferais pas. Mais encore une fois, chaque joueur a un style diffé­rent. Mais oui, je ne l’au­rais pas fait. Personnellement, comme je l’ai fait sur les balles de match, je n’ai pas changé ma remise en jeu, et à vrai dire je n’y ai même pas pensé. Je pense que c’est diffé­rent d’une personne à l’autre. Oui, c’était évidem­ment surpre­nant. Mais comme j’ai vu qu’il ne faisait pas rebondir la balle comme d’ha­bi­tude, j’étais conscient que quelque chose de diffé­rent allait se passer. Et puis, il a fallu vite prendre une déci­sion. J’ai couru, j’ai traversé la balle en visant là où il n’était pas, cela a fonctionné »