Au fil des tours, Stefanos devient de plus en plus effi­cace. D’ailleurs, il reparle de tennis ce qui est plutôt positif. Interrogé sur son jeu sur herbe qui est plus complet et moins offensif par moments, le Grec a expliqué qu’il avait compris certaines choses pour être effi­cace sur le gazon.

« Une chose que j’ai améliorée par rapport à l’année dernière, c’est ma capa­cité à monter au filet au cours de l’échange mais aussi à contrôler le match en étant en fond de court en restant notam­ment plus près de la ligne de fond. Ce n’était pas telle­ment le cas l’année dernière. Je me sens plus à l’aise en restant « derrière », en essayant de trouver le bon coup, en faisant le bon choix. Mon jeu de service/volée est toujours actif, mais je l’uti­lise de temps en temps comme élément de surprise, quand je sens que je veux vrai­ment être agressif. Je ne sais pas combien j’ai utilisé le service/volée l’année dernière, peut‐être moins. Cette saison, mon approche est plus raffinée, plus disci­plinée dans beau­coup de domaines. Je dois mélanger autant que possible, garder l’es­prit ouvert quand il s’agit de slicer, d’uti­liser les effets, de prendre la balle tôt et d’uti­liser des coups plats. C’est très impor­tant pour moi lorsque je joue sur le gazon.