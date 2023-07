Après une perfor­mance déce­vante à Roland Garros et son élimi­na­tion dès le deuxième tour, Jannik Sinner a livré une pres­ta­tion plus qu’admirable à Wimbledon où il a atteint les demies finale. Simone Vagnozzi, coach de Sinner depuis 2022, a confié pour OK Tennis, les raisons de la contre‐performance de l’Italien à Roland Garros et son actuel retour en force :

« À Roland Garros, Jannik n’était pas heureux. À Wimbledon, il l’était beau­coup plus. La saison actuelle devrait le rendre heureux. Très heureux. En général, je le vois plus jovial, plus souriant. Un peu plus italien, en somme »