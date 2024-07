Même s’il a laissé un set en route, Carlos Alcaraz s’est une nouvelle fois montré impi­toyable avec Daniil Medvedev, ce vendredi en demi‐finales de Wimbledon.

Revanche de l’édi­tion 2023 où les deux hommes s’étaient affrontés au même stade de la compé­ti­tion avec une victoire aisée de l’Espagnol, ce dernier, malgré un début de match un peu timide, a ensuite lâché les chevaux pour une victoire on ne peut plus logique en quatre sets : 6–7(1), 6–3, 6–4, 6–4 après 2h55 de jeu.

Rapidement gêné par un Russe beau­coup plus entre­pre­nant et offensif que d’ha­bi­tude, Carlos se retrou­vait mené 4 jeux à 2. Et si le match aurait très bien pu s’ar­rêter là après que Medvedev ait copieu­se­ment insulté l’ar­bitre de chaise sur une balle qui avait bien doublé, le tenant du titre recol­lait à 5–5 au meilleur des moments avant de s’écrouler dans le jeu décisif (7 points à 1).

Mais comme face à Tommy Paul en quarts de finale, Alcaraz montait en puis­sance et commen­çait à prendre réel­le­ment la mesure de son adver­saire, souvent pris de vitesse. Et avec un break dans chaque manche au même moment (sur la deuxième mise en jeu de son adver­saire), le protégé de Juan Carlos Ferrero faisait logi­que­ment la course en tête.

Sur sa lancée, le Murcien réali­sait le break d’en­trée dans la cinquième manche avant de voir Medvedev recoller immé­dia­te­ment au score. Mais ce qui devait arriver arriva et il prenait à nouveau le service du Russe à 3–3 avant de conclure avec auto­rité la rencontre.

Qualifié pour sa deuxième finale d’af­filée sur le Grand Chelem londo­nien, Carlos Alcaraz pour­rait avoir droit à une nouvelle revanche, cette fois celle de la finale de l’année précé­dente face à Novak Djokovic. Avant cela, le Serbe devra se débar­rasser de l’épa­tant Lorenzo Musetti.