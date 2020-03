Avant que la direction de Wimbledon ne décide d’annoncer qu’elle allait bientôt prendre sa décision, un ancien joueur, finaliste du Queen’s en 1984, Leif Shiras, avait été interrogé par Sky Sport sur l’idée de déplacer le tournoi en automne : « C’est faisable, je suppose. Vous pourriez avoir des conditions plus fraîches certes, mais si c’est c’est l’une des solutions pour tenter de jouer, il faut y songer. De plus, je pense que le public et la communauté aimeraient avoir ce genre de divertissement à ce moment de l’année. Je pense que les joueurs seraient heureux de le jouer et dans une saison comme celle-ci, la possibilité de participer aux quatre tournois majeurs me semble être un vrai objectif. »