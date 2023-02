Aryna Sabalenka s’ap­prête à faire son retour lors du WTA 1000 de Dubaï, trois semaines après sa victoire à l’Open d’Australie, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem à 24 ans. Lors du media day, elle a raconté à quel point elle avait eu du mal à réaliser.

« Au début, j’avais l’im­pres­sion que je ne pouvais pas y croire. Puis les jours ont passé et, une semaine plus tard, je me suis soudain dit : ‘Oh mon Dieu, je l’ai fait. C’est vrai­ment arrivé !’ Cela signifie beau­coup pour moi, j’ai toujours cru en moi, mais j’ai attendu si long­temps, j’ai travaillé si dur, qu’il me semblait impos­sible d’y arriver. J’ai vécu des défaites très dures en demi‐finale, alors quand j’ai enfin réussi, je ne pouvais pas être plus heureuse. Maintenant, j’ai beau­coup plus de moti­va­tion qu’a­vant, je veux travailler dur pour ressentir cette sensa­tion à nouveau ».