Les confidences sur le compte Behind The Racquet sont toujours poignantes. Celles de la joueuse russe ne dérogent pas à la règle, visiblement Anastasia a connu des moments vraiment compliqués : « Il y a environ trois ans, j’ai eu une période vraiment difficile où je ne m’amusais pas sur le court. Je devais faire face à des choses personnelles dans ma vie privée que je ne parvenais pas à surmonter. A ce moment là, je n’aimais pas le tennis, je n’aimais rien. Je me sentais fatiguée, exténuée, un peu comme cela est décrit quand on parle d’un burnout. Lentement , j’ai eu de l’aide et j’ai commencé à travailler sur moi-même. Je suis content et ça ne me touche plus de la même façon. J’ai encore beaucoup de volonté et de potentiel en moi et je n’ai jamais été aussi ambitieuse. Cette expérience difficile est maintenant derrière moi, mais je suis heureuse de l’avoir vécue »