Angélique Kerber a posté un message qui, sans être alarmant, traduit bien le climat qui règne maintenant autour de ce que l’on qualifiait au départ de vulgaire petite grippe.

La championne allemande n’a plus envie d’en rire : « J’ai aussi des grands-parents, dont je suis extrêmement inquiète car je sais qu’ils appartiennent au groupe à risque. J’ai également d’innombrables réflexions sur ce qui se passe. Mais ce n’est pas le moment, il faut maintenant oublier nos intérêts personnels. Et nous devons soutenir ceux qui travaillent jour et nuit afin que nous puissions traverser cette période difficile. »



A noter que de tous les pays européen, l’Allemagne, pourtant touchée comme les autres, présente un taux de mortalité très bas si on le compare à ses voisins. De quoi peut-être un peu rassuré l’Allemande.